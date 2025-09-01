logo pulso
Pago de maestros quedará el 15 de septiembre: SEGE

Torres Cedillo atribuyó el retraso a un error administrativo

Por Martín Rodríguez

Septiembre 01, 2025 11:04 a.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Luego de que se reportó que había un número hasta ahora indeterminado de docentes que no recibieron el bono medida económica, el secretario de educación Juan Carlos Torres Cedillo informó que ese pago quedará listo antes del 15 de septiembre. 

Precisó que el retraso en el pago se dio porque el Gobierno Federal requería una lista de los docentes para pagarles el recurso, y fue enviada en tiempo y forma, pero no fue cotejada a tiempo, por lo que el pago se retrasó.

Sin embargo, dijo que el tema administrativo ya fue subsanado y por lo tanto el pago llegará antes del 15 de septiembre, de manera adicional al gasto que se hará por el pago de quincenas.

Precisó que en cuanto se tuvo conocimiento del error administrativo se le notificó al sindicato, y la propia SEGE realizó las gestiones para cotejar las listas y que el pago quedará listo, pues el recurso federal llegará a tiempo, aseguró. 

