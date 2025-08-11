Vándalo andaba en motocicleta robada

logo pulso
Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Cuando realizaban un recorrido de seguridad, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con alteraciones y reporte de robo vigente, acción que se realizó en la colonia Quintas de la Hacienda.

Fue durante un recorrido que agentes municipales efectuaban en la calle Palma de la colonia mencionada, que ubicaron a un individuo que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial, mismo al que le dieron alcance para hacerle saber la debida sanción.

El sujeto se identificó como Jon “N” de 24 años de edad, quien mostró una actitud agresiva y se le realizó una inspección a su persona, así como llevar a cabo la consulta en Plataforma México del vehículo.

El resultado mostró que la moto marca Itálika FT150 modelo 2024, contaba con reporte de robo del 8 de agosto de 2025, así como alteraciones al número de serie.

De inmediato se le hizo saber que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente y alteraciones, además le informaron los derechos que le asisten. El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

