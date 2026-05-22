Vándalos son arrestados con dosis de enervantes

En acciones operativas encaminadas a combatir el narcomenudeo, agentes de Guardia Municipal de la capital llevaron a cabo la detención de tres hombres que fueron detectados en portación de diversas dosis de droga.

La primera intervención se suscitó en la calle Lago Escondido de la colonia El Arbolito, donde los oficiales municipales detectaron la presencia de un hombre cometiendo una falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno.

Al realizar la revisión le encontraron pastillas psicotrópicas, no mostrando ninguna receta para su portación. Ante esto los oficiales procedieron con la detención de Daniel "N" de 18 años, quien además resultó con aliento a solventes.

La segunda detención se efectuó sobre la calle de Eje Vial en la Zona Centro, donde se detectó a un sujeto que intentó evadir a los agentes, huyendo hacia la calle Lic. Quezada, por lo que de inmediato se le dio alcance.

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En la revisión se le encontró en una mochila colgada al pecho, cuatro bolsas con marihuana. El implicado, Martin Uriel "N" de 21 años, indicó ser originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El tercer aseguramiento se realizó sobre la calle Basalenque en la colonia Virreyes, donde se detectó a un motociclista circulando en sentido contrario sin portar casco de seguridad, razón por la que se le marcó el alto.

Al entrevistarse con el hombre, éste mostró una actitud nerviosa, por lo que se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, donde le fueron encontrados dos envoltorios, uno que contenía hierba seca verde similar a la marihuana, y la otra con una sustancia cristalina con las características de la droga conocida como cristal, el involucrado dijo llamarse José Mauricio "N" de 22 años.

Finalmente, en los tres casos, luego de la lectura de derechos que les asisten como personas detenidas, los hombres fueron trasladados al área de Justicia Cívica para una certificaron y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.