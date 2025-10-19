logo pulso
Seguridad

Vehículo abandonado tras colisión en avenida San Miguel, Soledad

Accidente en Soledad: Vehículo abandonado en avenida San Miguel luego de colisionar contra un poste de la CFE.

Por Redacción

Octubre 19, 2025 12:01 p.m.
A
Vehículo abandonado tras colisión en avenida San Miguel, Soledad

Durante la madrugada, un automóvil Chevrolet Chevy de color azul fue abandonado tras impactar contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El percance ocurrió sobre la avenida San Miguel, entre el tramo del Circuito Potosí y la colonia La Virgen, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

