Vicioso arremete contra policías de Soledad

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Un sujeto que se intoxicaba en la vía pública, en la avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes tuvieron que someterlo ya que puso fuerte resistencia al arresto.

El individuo había sido denunciado por transeúntes por consumir sustancias ilícitas frente a familias y niños que pasaban por el lugar.

Inicialmente, los agentes municipales recibieron el reporte por parte de un ciudadano, quien señaló al sujeto por escandalizar en la vía pública al estar ingiriendo sustancias tóxicas.

Al arribo de los agentes, se detuvo al individuo quien poseía una dosis de droga cristal, además de poner resistencia al arresto, por lo que los oficiales tuvieron que aplicar protocolos necesarios para el sometimiento.

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Posteriormente el individuo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por posesión de droga y agresiones a la autoridad.