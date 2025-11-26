Video | Incendian camioneta de agente de la GCE
Los hechos, en el fraccionamiento Altavista de Ciudad Valles
CIUDAD VALLES.- Una camioneta perteneciente a un elemento activo de la Guardia Civil Estatal fue incendiada de manera intencional, en el fraccionamiento Altavista.
El siniestro se suscitó la noche de este martes, sobre la calle Zaragoza, entre 30 de Mayo y Río Bravo, donde vecinos reportaron al Sistema de Emergencias 911 que una camioneta Nissan, de modelo reciente, estacionada en la vía pública, estaba envuelta en llamas.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes encontraron la unidad ardiendo y de inmediato iniciaron las labores para sofocar las llamas. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.
Testigos señalaron que dos jóvenes llegaron con una garrafa, presuntamente con gasolina, rociaron el vehículo y le prendieron fuego para luego darse a la fuga. En el lugar quedó abandonado el envase utilizado.
Minutos después arribaron elementos de la propia Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.
La autoridad ministerial ya inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este ataque.
