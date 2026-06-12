Vinculan a proceso a probable secuestrador de la zona Media

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro "N", por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares, derivado de hechos ocurridos en la región Media de la entidad.

Las investigaciones iniciaron tras el reporte de la privación ilegal de la libertad de dos personas, en hechos registrados el 23 de julio de 2024, en el municipio de Rioverde; posteriormente, una de las víctimas fue liberada.

Agentes Fiscales desarrollaron diversas diligencias que permitieron establecer la probable intervención del imputado en este ilícito, integrando los datos de prueba necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión por elementos de la Policía de Investigación (PDI), el señalado fue presentado ante la autoridad judicial para que se resolviera su situación jurídica.

Durante la continuación de la audiencia inicial, Agentes Fiscales expusieron los datos de prueba recabados dentro de la carpeta de investigación, mismos que fueron considerados suficientes por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por ello, Alejandro "N" permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Rioverde, mientras continúa el proceso penal en su contra.