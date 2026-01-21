logo pulso
Seguridad

Vuelca carro al circular por el río Santiago

Otro vehículo se le atravesó y el conductor tuvo que "volantear" para no pegarle

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Un automóvil que se desplazaba por el río Santiago, sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente Naranja y acabó con las llantas hacia arriba, por suerte no hubo lesionados en este caso pero el auto acabó con fuertes daños materiales.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este martes, en que el automóvil Matiz de color gris circulaba por el bulevar del río Santiago en dirección del puente 20 de Noviembre hacia la carretera a Matehuala.

Al salir de un curva ubicada a altura del puente Naranja, un vehículo le interfirió en su trayectoria y el conductor del Matiz, pera evitar pegarle, volanteó hacia su derecha y de esta forma se salió de la zona de rodamiento chocando contra la guarnición para finalmente terminar volcado sobre su toldo.

Afortunadamente el conductor salió ileso en el accidente y elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho, retirando el automóvil con una grúa particular para finalmente llegar a un acuerdo sobre el hecho.

