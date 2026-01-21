Vuelca carro al circular por el río Santiago
Otro vehículo se le atravesó y el conductor tuvo que "volantear" para no pegarle
Un automóvil que se desplazaba por el río Santiago, sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente Naranja y acabó con las llantas hacia arriba, por suerte no hubo lesionados en este caso pero el auto acabó con fuertes daños materiales.
El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este martes, en que el automóvil Matiz de color gris circulaba por el bulevar del río Santiago en dirección del puente 20 de Noviembre hacia la carretera a Matehuala.
Al salir de un curva ubicada a altura del puente Naranja, un vehículo le interfirió en su trayectoria y el conductor del Matiz, pera evitar pegarle, volanteó hacia su derecha y de esta forma se salió de la zona de rodamiento chocando contra la guarnición para finalmente terminar volcado sobre su toldo.
Afortunadamente el conductor salió ileso en el accidente y elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho, retirando el automóvil con una grúa particular para finalmente llegar a un acuerdo sobre el hecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Pulso Online
Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Huasteca Hoy
El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera
Pierde control y sale del camino en carretera 57
Redacción
El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales