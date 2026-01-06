Vuelca e incendia vehículo en Salvador Nava (fotos)

La Policía Vial y Protección Civil Municipal acudieron esta mañana al auxilio de un accidente protagonizado por el chofer de una camioneta de servicio público federal, procedente de León, Guanajuato, que se encontraba en la capital potosina para realizar labores de recolección de material y residuos médicos.

La Policía Vial informó que aplicó el cierre de carriles centrales en Salvador Nava Martínez, justo a la altura del asta Bandera Monumental por el accidente vial que causó el incendio del vehículo. El siniestro se presentó en dirección al poniente (Lomas).

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia para atender la situación y salvaguardar a la población. No se reportan lesionados.

De acuerdo con el testimonio del conductor, su arribo a San Luis Potosí tenía como objetivo cumplir con las tareas asignadas por su empresa, relacionadas con la recolección especializada de este tipo de residuos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento, se descarta cualquier riesgo sanitario. De acuerdo al propio conductor el accidente en que volcó y la unidad se incendió se derivó por una falla mecánica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del control de la vialidad en la zona, a fin de evitar mayores afectaciones al tránsito y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos atendió el incendio registrado en la unidad, logrando controlar la situación de manera oportuna, en tanto que protección civil inspeccionó y descartó riesgos a la población.

Las autoridades competentes mantienen la supervisión y seguimiento del caso.