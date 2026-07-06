Vuelca raudo carro en el río Santiago

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El conductor de un automóvil resultó herido luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por el ramal de acceso a la carretera a Matehuala, en el río Santiago, fue atendido por paramédicos que lo trasladaron a un hospital.

Fue la madrugada de este domingo, en que un automóvil color blanco, se desplazaba por el río Santiago en dirección de poniente a oriente.

Al arribar al ramal de acceso a la carretera a Matehuala, el conductor tomó por esa vía y en la parte ascendente perdió el control del volante para así chocar contra contención de concreto y finalmente volcar quedando con las llantas hacia arriba.

Paramédicos de Protección Civil de Soledad llegaron al sitio para atender al conductor, el cual presentaba lesiones considerables y tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica.

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Elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente y el carro fue enviado a una pensión, mientras se realizan las diligencias legales, pues presentó daños materiales.