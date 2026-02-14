Vuelca tráiler cargado con melaza en la Valles–Mante; chofer resulta lesionado
La unidad quedó obstruyendo parcialmente la carretera a la altura del kilómetro 32, cerca del ejido Laguna del Mante
CIUDAD VALLES.– Un tráiler cargado con melaza volcó durante la madrugada de este sábado sobre la carretera Valles–Mante, dejando como saldo a su conductor lesionado y afectaciones parciales a la circulación.
El accidente ocurrió en el kilómetro 32, cerca del ejido Laguna del Mante. Rogelio Suárez, de 43 años y vecino de la colonia Real Campestre, conducía un tractocamión marca Mack, color guinda, acoplado a un remolque tipo cisterna.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador había salido de Ciudad Valles con destino a Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando presuntamente otro tráiler invadió su carril. Al intentar esquivarlo, perdió el control y terminó saliéndose del camino. El remolque quedó fuera de la cinta asfáltica, mientras que la cabina permaneció volcada sobre uno de los carriles.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un sanatorio particular, ya que presentaba diversas lesiones.
Hasta las 9:00 de la mañana la unidad continuaba obstruyendo parcialmente la vialidad. Elementos de la Guardia Nacional arribaron para tomar conocimiento y coordinar las maniobras de retiro con apoyo de grúas.
