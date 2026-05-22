Vuelcan dos vehículos; uno da muerte a peatón

El choque y volcadura de una camioneta y un camión de carga en la carretera a México, causó la muerte de un hombre de la tercera edad que fue arrollado por una de las unidades participantes, para su mala suerte estaba en el lugar equivocado al momento del percance.

Los hechos ocurrieron antes de las siete de la mañana de este jueves, en el kilómetro 178+800 de la carretera a México en los carriles en dirección a Querétaro.

Inicialmente un camión Freightliner de color blanco con caja seca, circulaba sobre carril izquierdo de los carriles centrales de la mencionada carretera, en dirección San Luis-Querétaro.

Fue en el kilómetro 178+800, donde camioneta Ford también color blanco pretendió cambiar del carril central hacia el izquierdo y así se le atravesó al camión, cuyo conductor no pudo hacer nada y de esta forma las dos unidades chocaron entre así para terminar volcadas junto a la cuneta divisoria de carriles.

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Para su mala suerte, un hombre de unos 70 años de edad se encontraba en la orilla del asfalto esperando cruzar cuando sobrevino el accidente, y una de las unidades volcadas, al parecer el camión, lo atropelló causándole la muerte sin que él pudiera ponerse a salvo.

El infortunado quedó tirado sobre la cuneta y cuando arribaron los paramédicos a atenderlo se percataron que había perdido la vida a consecuencia de las lesiones recibidas al ser atropellado.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área como primeros respondientes y para tomar conocimiento del accidente.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para su trámite legal y lo enviaron al Servicio Médico Legista en donde será entregado a los familiares una vez que lo reclamen.

Asimismo, la camioneta y el camión que participaron en el accidente fueron enviados a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las diligencias respectivas, se ignora si los conductores fueron puestos ante esa autoridad para el deslinde de responsabilidades.