Realizará Infonavit Feria de Atención en la capital

Será el 05 de septiembre de 09:00 a 19:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 11:05 a.m.
A
El Infonavit realizará su Feria de Atención en San Luis Potosí, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará el viernes 05 de septiembre, de 09:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, ubicado en la avenida Sierra Leona #550, Lomas 3ra. Sección.

Las y los asistentes también podrán:

  • Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.
  • Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.
  • Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria. 

Las personas que acudan a la feria y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.                        

