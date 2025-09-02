CDE debe involucrarse más en el caso Galindo

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí deberá tener una participación activa en el nuevo procedimiento de expulsión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino y militante tricolor.

El secretario técnico del partido, Alberto Rojo Zavaleta, explicó que, a diferencia del proceso anterior, donde la instancia estatal del PRI únicamente intervino para notificar de manera formal la resolución de expulsión, ahora el tribunal federal ordenó que el órgano local forme parte sustancial de la reposición del

procedimiento.

“Ahora la Sala Monterrey ordena que deba tener una participación activa en términos de lo que establece la resolución aprobada la semana pasada”, puntualizó.

El priista señaló que todavía no cuentan con el expediente completo, pero en cuanto llegue se deberán realizar las diligencias correspondientes: citar al alcalde capitalino, garantizar su derecho de audiencia y desahogar las etapas procesales previstas en la normatividad interna.

“Nosotros nada más vamos a seguir el procedimiento, vamos a darle el derecho de audiencia, vamos a manifestar lo que a nosotros corresponde y ya será la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la que determine si hay lugar o no a la expulsión”, subrayó.

Rojo Zavaleta recordó que la solicitud de expulsión contra Galindo Ceballos fue presentada en octubre de 2024 y resuelta en diciembre de ese mismo año, sin embargo, el caso fue impugnado en distintas instancias, hasta que finalmente la Sala Monterrey ordenó reponer el procedimiento para garantizar la intervención del PRI estatal.

Con ello, el partido en San Luis Potosí deberá retomar el proceso interno bajo nuevas reglas, lo que mantiene en suspenso la permanencia de Enrique Galindo dentro de las filas priistas.