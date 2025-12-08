logo pulso
8 de diciembre: la tradición que marca cuándo poner el árbol de Navidad

Ligada a la celebración de la Inmaculada Concepción y al inicio del Adviento.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 11:03 a.m.
A
8 de diciembre: la tradición que marca cuándo poner el árbol de Navidad

Cada año, con la llegada de diciembre, los hogares comienzan a transformarse: las ventanas se iluminan, las repisas se llenan de adornos y las puertas se engalanan con coronas. No obstante, ninguna decoración simboliza tanto el inicio de la temporada como el árbol de Navidad.

Fátima Bosch Volverá a México para Navidad

La Miss Universo Fátima Bosch emociona al anunciar su próxima visita a México para las fiestas decembrinas y la entrega de juguetes a niños vulnerables.

En medio de este entusiasmo decembrino surge, como cada año, la misma pregunta: ¿cuándo debe colocarse el árbol?Aunque muchas personas adelantan la decoración por gusto o practicidad, existe una fecha específica que, desde hace años, marca el inicio formal de las celebraciones navideñas.

De acuerdo con la tradición religiosael 8 de diciembre es la fecha indicada para montar el árbol de Navidad. Este día coincide con la celebración católica de la Inmaculada Concepción, una de las festividades más importantes dentro del periodo de Adviento.

El Adviento comprende las semanas previas a la Navidad y representa un tiempo de preparación espiritual. Durante este periodo, los fieles se preparan simbólicamente para el nacimiento de Jesús, lo que convierte al 8 de diciembre en un momento importante para iniciar las decoraciones navideñas.

Por ello, muchas familias aprovechan esta fecha para colocar el pino, montar el nacimiento y encender las luces que acompañan a las celebraciones decembrinas, haciendo de esta jornada el punto de partida de la temporada.

¿Qué otras fechas se consideran adecuadas?
Aunque el 8 de diciembre es una de las fechas tradicionales más importantes, no es la única. También se considera apropiado decorar el primer domingo de Adviento, que cambia cada año y generalmente ocurre entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Este día marca el inicio del periodo de preparación espiritual previo a la Navidad y, para muchas familias, representa el momento ideal para adornar el hogar.

