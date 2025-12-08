Minimiza Serrano que DH proceda contra ley de I.A.

El diputado Héctor Serrano Cortés desestimó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pueda frenar su reforma que castiga el uso indebido de inteligencia artificial para generar alarma social. “Pues yo me quedo con la palabra podría”, respondió al ser cuestionado sobre el aviso del organismo.

Añadió el diputado que no le preocupa que la norma sea corregida: “No me causa ningún temor que al final te corrijan una disposición legal”.

Serrano defendió el origen de la iniciativa y reiteró que no tiene motivaciones personales. Argumentó que la regulación busca evitar prácticas como la creación, mediante inteligencia artificial, de catálogos sexuales de niñas y niños, caso que dijo ocurrió en Zacatecas.

Aseguró que está a favor de la libertad de expresión, pero insistió en que ésta no puede invocarse para ignorar riesgos reales. “Tú no puedes cortarte las venas argumentando que debes proteger la libertad de expresión dejando fuera este tipo de situaciones”, declaró.

El legislador también cuestionó que las personas que se han manifestado en contra de la reforma no asistieran a los foros realizados tras la aprobación. Contó que acudió brevemente a uno de los eventos y decidió retirarse para no inhibir la participación. “Me vieron por ahí que llegué… dije mejor me voy para que se animen y ni así

se animaron”.

Aseguró que especialistas y periodistas, entre ellos Jesús Aguilar, sí acudieron y compartieron sus posturas. Sostuvo que la discusión debe centrarse en los “derechos primordiales” y en la dignidad de las personas.

En paralelo, la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, confirmó que el organismo revisa la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. Explicó que, tras la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría Ejecutiva tomó conocimiento para analizar si existen elementos para llevar el caso ante la Suprema Corte.