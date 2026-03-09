Abogado propone castigar asesoría profesional hecha con IA

Las plataformas de inteligencia artificial que ofrecen asesoría profesional sin la intervención de especialistas acreditados podrían ser sancionadas penalmente en San Luis Potosí.

Iniciativa para reformar el Código Penal

El abogado José Mario De la Garza Marroquín presentó una iniciativa ciudadana para reformar el Código Penal del Estado y equiparar estas prácticas al delito de usurpación de profesión.

La propuesta plantea adicionar un artículo 259 Bis con el objetivo de sancionar a quienes, con fines de lucro o en el marco de una actividad empresarial, diseñen, comercialicen u ofrezcan plataformas digitales o sistemas automatizados capaces de generar asesorías, dictámenes o documentos propios de profesiones que requieren título y cédula, sin la intervención directa de un profesionista legalmente autorizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN ¿Cómo funcionan realmente los detectores de IA? La IA aplica un proceso comparativo y estadístico que puede sacar conclusiones

Crecimiento y riesgos de la asesoría con IA

De acuerdo con la iniciativa, el crecimiento acelerado de herramientas tecnológicas ha transformado la manera en que las personas buscan orientación profesional, permitiendo que aplicaciones y sistemas basados en inteligencia artificial generen recomendaciones o soluciones en áreas como derecho, medicina, finanzas o administración.

El documento advierte que este fenómeno, identificado en diversos debates como "desintermediación profesional", implica que los usuarios interactúen directamente con herramientas tecnológicas que sustituyen la asesoría especializada. Aunque estas plataformas pueden facilitar el acceso a información, también pueden generar errores o interpretaciones imprecisas cuando se utilizan para resolver casos concretos.

Actualmente, el Código Penal estatal ya sanciona la usurpación de profesión cuando una persona ofrece servicios profesionales sin contar con título o cédula.

Sin embargo, esta regulación fue diseñada para un contexto distinto, en el que la usurpación era cometida por personas que se hacían pasar por profesionistas, por lo que no contempla a la inteligencia artificial.