Abren la lateral del Periférico Norte

Habitantes de diversas colonias de la zona norte de San Luis Potosí, en conjunto con integrantes de la organización de carretoneros Benito Juárez, iniciaron por cuenta propia la apertura de la lateral en el cruce de Periférico Norte y las vías México–Laredo, con el objetivo de permitir el tránsito de oriente a poniente.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la decisión se tomó tras años de inconformidad por el cierre de esta vialidad, situación que obligaba a los automovilistas a realizar maniobras de riesgo, como circular en sentido contrario o tomar rutas más largas.

Desde temprana hora, vecinos de colonias como Milpillas, Los García, Villa María, Molinos del Rey, Puerta Real y Piquito de Oro se organizaron para reunir recursos económicos, rentar maquinaria pesada y adquirir materiales de relleno. En los trabajos participan al menos dos máquinas, una pipa de agua y camiones con grava, con los que buscan nivelar el terreno y habilitar el paso vehicular.

La intervención es coordinada principalmente por el grupo de carretoneros Benito Juárez, acompañado de otros colectivos y residentes de la zona, quienes colocaron mensajes en el sitio para expresar su inconformidad ante la negativa de la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México de abrir la lateral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la jornada, personal de la empresa y elementos de seguridad acudieron al lugar, aunque sin intervenir directamente en los trabajos. También se reportó la presencia de autoridades federales, quienes emitieron algunas recomendaciones técnicas para evitar riesgos en la operación ferroviaria.