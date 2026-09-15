logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Abuso policial deriva en muerte para Fermín

Los agentes enfrentarán delito de presunto abuso de autoridad: FGE

Por Rubén Pacheco

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Abuso policial deriva en muerte para Fermín
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Fermín, un residente de Matlapa detenido recientemente por policías municipales de Matlapa, murió debido a un infarto a miocardio provocado por golpes que recibió, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Refirió que el ciudadano se vio inmiscuido en un accidente vial con otro vehículo, quien posteriormente se retiró del lugar, pero al ver que se llevaban su unidad vehicular regresó al lugar de los hechos.

      En ese momento puso resistencia ante la detención que estaban por ejecutar los policías, cuyos elementos lo trasladaron a la barandilla municipal y después a un hospital para que recibiera atención médica.

      Es decir, el asunto podría calificar como un presunto abuso policial cometido por los oficiales de Matlapa, complementó la fiscal general.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La causa de muerte, es un infarto al miocardio derivado de diversos golpes (...) los cuatro (policías) estaban en el momento de la detención. Se integró la carpeta de investigación, se pidió la orden de aprehensión y se ejecutó el fin de semana", remató.

      De enero a julio del 2026, la FGE abrió 56 carpetas de investigación por tortura y 331 por delitos cometidos por servidores públicos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes
        Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes

        Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes

        SLP

        Nallely González

        Funcionaria de la SCT promete habilitar rutas necesarias para atender demanda estudiantil este martes.

        Despliegan operativo por Fiestas Patrias
        Despliegan operativo por Fiestas Patrias

        Despliegan operativo por Fiestas Patrias

        SLP

        Pulso Online

        La Guardia Civil Estatal reforzará la vigilancia en plazas, centros de reunión y carreteras durante las celebraciones

        Acusación contra policías capitalinos carece de lógica delictiva: SSPC
        Acusación contra policías capitalinos carece de lógica delictiva: SSPC

        Acusación contra policías capitalinos carece de lógica delictiva: SSPC

        SLP

        Pulso Online

        Hay pleno interés de la corporación en el esclarecimiento de los hechos, señaló Villa Gutiérrez

        Hay suficientes medios para denunciar delitos: Juárez Hernández
        Hay suficientes medios para denunciar delitos: Juárez Hernández

        Hay suficientes medios para denunciar delitos: Juárez Hernández

        SLP

        Rubén Pacheco

        El titular de la SSPC, aseguró que se ha mejorado la percepción de seguridad en la entidad