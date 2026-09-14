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Despliegan operativo por Fiestas Patrias

La Guardia Civil Estatal reforzará la vigilancia en plazas, centros de reunión y carreteras durante las celebraciones

Por Pulso Online

Septiembre 14, 2026 05:21 p.m.
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Despliegan operativo por Fiestas Patrias
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso en marcha un operativo especial por las Fiestas Patrias en los 59 municipios de San Luis Potosí, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

      De acuerdo con el funcionario, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) ya fueron desplegados en las cuatro regiones de la entidad para realizar labores preventivas durante los actos cívicos, culturales y concentraciones públicas.

      El dispositivo incluye vigilancia en plazas, centros de reunión y sitios con alta afluencia de personas, además de acciones de proximidad y atención a emergencias en coordinación con los ayuntamientos.

      Juárez Hernández señaló que la estrategia fue preparada mediante mesas regionales de seguridad y reuniones celebradas en la 12ª Zona Militar, en las que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, autoridades federales y gobiernos municipales.

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      Por su parte, la División Caminos de la GCE mantendrá recorridos en carreteras estatales, principalmente en los tramos donde se prevé mayor movilidad durante las celebraciones.

      La SSPC también participará en el desfile del 16 de septiembre, donde presentará parte del equipamiento, vehículos y capacidades operativas de la corporación.

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