Acusación contra policías capitalinos carece de lógica delictiva: SSPC

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que la corporación colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación a policías municipales acusados de robo y aporta los hechos que se consideran como "falta de lógica en la sucesión".

En un boletín informativo de esta tarde, señaló que la corporación ha aportado los reportes internos, además de llamadas y mensajes que permiten establecer que los oficiales acudieron al inmueble tras una solicitud de auxilio, uniformados y con conocimiento de sus superiores.

Subrayó que, bajo las circunstancias referidas en los propios registros de la corporación, los hechos atribuidos a los elementos carecen de una lógica delictiva evidente, particularmente al considerar que se encontraban uniformados, en servicio y habían reportado su presencia a sus superiores.

No obstante, enfatizó que corresponde exclusivamente a la FGE establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

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En cumplimiento a las instrucciones del Presidente Municipal, la SSPC Capitalina estableció contacto con los habitantes del inmueble señalado y brindó la atención correspondiente.

Asimismo, la Secretaría citó a la parte afectada para formalizar la denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos, con el propósito de que se lleve a cabo también la investigación administrativa correspondiente.

Villa Gutiérrez reiteró que la institución aportará toda la información y documentación disponible, "sin encubrir ninguna conducta indebida y respetando en todo momento la presunción de inocencia mientras el proceso se encuentra en curso".