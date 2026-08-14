RGC emprenderá acciones legales contra videos falsos
El antro señalado negó la proyección del video falso y atribuyó el contenido a inteligencia artificial.
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El gobernador Ricardo Gallardo anunció que se emprenderán acciones legales contra quienes elaboren videos falsos que, afirmó, busquen generar pánico entre la población.
Fenapo y el video falso en redes sociales
La declaración se da luego de que en redes sociales circuló un video en el que supuestamente se observa, en las pantallas de un antro instalado en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), una imagen del gobernador portando un arma larga.
El establecimiento señalado como el lugar donde presuntamente se proyectó este contenido se deslindó de los hechos y aseguró, mediante un comunicado, que la situación no ocurrió dentro de sus instalaciones y añadió que se trataría de un contenido manipulado o generado mediante inteligencia artificial.
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Acciones legales y posible trasfondo político
Ante ello, el mandatario señaló que, con la "derogación de la inteligencia artificial algunas personas estarían utilizando esta herramienta para generar videos falsos" y adelantó que ya se presentarán denuncias penales y civiles por la elaboración y difusión de videos que, afirmó, busquen provocar pánico u otras afectaciones.
Gallardo Cardona agregó que ya cuentan con los elementos y herramientas legales necesarias para proceder.
Aunque el gobernador no señaló directamente quién estaría detrás de este material, sus declaraciones apuntaron a que este tipo de contenidos podrían tener también un trasfondo político.
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