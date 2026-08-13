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Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

Señalan que este año el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores y sus estructuras alteran la corriente

Por Rubén Pacheco

Agosto 13, 2026 03:28 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Aunque este miércoles el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), confirmó que se registró una falla temporal del suministro de energía eléctrica en algunas instalaciones, este jueves de nueva cuenta se reportan cortes del servicio eléctrico.

      A poco menos de 24 horas, comerciantes ambulantes y establecidos informaron que durante este día la energía ha presentado caída temporal del voltaje sin llegar a un corte total, pero con impacto en los lugares que dependen de ella.

      Según la organización ferial, el desperfecto de ayer se debió a una falla en un transformador ubicado en las inmediaciones las instalaciones; y aseveró que los juegos mecánicos cuentan con plantas propias de generación de energía.

      Contrario a ello, comerciantes semifijos dijeron que se les atribuye a ellos las sobrecargas eléctricas, sin embargo, reviraron que el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores, cuyas estructuras alteran la corriente.

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      Durante un recorrido por la Fenapo, se observaron cajeros automáticos sin funcionar y la presencia de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la revisión de instalaciones, a fin de ubicar el origen continuo de los cortes.

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