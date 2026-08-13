Reitera Fox rechazo a las "dádivas" a personas que no producen
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Aunque advirtió que hay quienes traicionaron la lucha democrática, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada aseguró que es tiempo de organizarse y convocó a la ciudadanía a iniciar un movimiento gigantesco para devolver a México el carácter de democracia.
Durante la rueda de prensa posterior a su conferencia dictada con motivo de la Expo Proveedores 2026, dijo que no debe haber conformismo, sino con la constante búsqueda de líderes para encabezar el movimiento.
Se refirió a Salvador Nava Martínez, a quien dijo que recuerda con mucho cariño por el legado democrático que dejó, junto con la lucha que de manera contemporánea él encabezó en Guanajuato, Cristóbal Arias en Michoacán, Ernesto Ruffo Apple en Baja California y Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua, para asegurarse una reforma del estado que genere piso parejo para todos.
Fox Quesada advirtió que no se resuelven los problemas del país con base en las dádivas a las personas que no producen, y recordó que el ejercicio del encargo público no es para servirse a sí mismo como, consideró, ha ocurrido en los últimos 8 años.
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