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Actualización de software atrasó trabajo del RC: JGTS

Por Rubén Pacheco

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Actualización de software atrasó trabajo del RC: JGTS
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      Debido a una actualización del software en días pesados, los cajeros del Registro Civil presentaron retrasos en la generación de documentación, afirmó a J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Pese a los inconvenientes operativos, aseguró que los dispositivos ya funcionan con normalidad, en aras de que la población en general pueda acudir a tramitar los servicios que requiera.

      Externó que la sede central y las diferentes oficinas de la Dirección General del Registro Civil del Estado, no reportaron ningún inconveniente al momento de brindar la atención para tramitología física.

      Adelantó que, para tener la validez y firma electrónica del nuevo titular de la dependencia estatal, la Secretaría General realizará un trámite ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

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      "Es un trámite que necesariamente se debe de hacer por el cambio de titular (...) si el lunes se oficializa (el nombramiento del director general), ya todo estará actualizado", concluyó Torres Sánchez.

      Históricamente dicha institución ha sido señalada por la ciudadanía como una de las instancias donde tardan más tiempo en resolver trámites, ya sea por saturación o caída del sistema cibernético.   

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