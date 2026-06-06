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David Azuara se suma a los aspirantes a alcaldía

Destacó que la unidad interna del PAN es clave para evitar un fracaso electoral

Por Ana Paula Vázquez

Junio 06, 2026 02:53 p.m.
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David Azuara/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí rumbo a 2027 sumó un nuevo aspirante. El diputado federal David Azuara Zúñiga confirmó que ya se inscribió al proceso interno de selección de perfiles, con lo que se incorpora a la lista de panistas que han manifestado interés por competir por ese cargo, entre ellos la dirigente estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, y el diputado local Rubén Guajardo Barrera.

      David Azuara confirma aspiraciones y apuesta por unidad

      Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, el legislador reconoció que buscará participar en el proceso para la capital potosina y afirmó que se someterá a las evaluaciones y mediciones que determine la dirigencia nacional. "El que respira, suspira", respondió cuando se le preguntó si aspiraba a otro cargo de elección popular.

      El diputado federal también se pronunció a favor de mantener la unidad interna del PAN y advirtió que una división podría afectar las posibilidades electorales del partido en 2027. En ese sentido, sostuvo que la competencia entre los distintos perfiles deberá desarrollarse en condiciones de equidad y con reglas claras para todos los participantes.

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      "Hoy hay que apostarle por San Luis Potosí. Hoy nosotros estamos convencidos de que si en el 2027 salimos peleados, si no salimos unidos, va a ser un fracaso. Entonces hoy nosotros le estamos apostando a la unidad, por eso es que estoy aquí", expresó.

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