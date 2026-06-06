Pozo de El Polvorín vuelve a fallar y suspenden suministro

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El pozo de la colonia El Polvorín, que abastece de agua potable a las colonias Azaleas, Bugambilias y Hogares Ferrocarrileros I, volvió a quedar fuera de operación, informó este viernes el organismo operador a través de su página oficial de Facebook.

De acuerdo con el organismo operador de agua potable, la suspensión del servicio se debe a una falla en el equipo de bombeo, por lo que el pozo permanecerá temporalmente fuera de servicio. Sin embargo, se trata de la segunda ocasión consecutiva en que se registra este problema en un corto periodo de tiempo.

Apenas a finales de mayo, habitantes de estos sectores denunciaron la falta de agua debido a una avería en la misma infraestructura. Los afectados señalaron que las fallas se han vuelto recurrentes y acusaron que no se están realizando las acciones necesarias para evitar que la situación continúe repitiéndose.

Los vecinos afirmaron que la interrupción del suministro por red les genera afectaciones importantes, ya que el servicio de pipas no alcanza a cubrir las necesidades de todas las familias. Además, señalaron que la distribución no se realiza de manera equitativa y que, en algunos casos, únicamente reciben apoyo quienes no presentan adeudos en sus recibos.

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Ante la escasez, varias familias han tenido que recurrir a la contratación de pipas particulares, lo que representa un gasto adicional para su economía. Indicaron que, dependiendo de sus necesidades, algunas viviendas deben comprar hasta dos cargas por semana, con costos que van de los 300 a los 700 pesos por el llenado de un aljibe.

Los inconformes consideraron injusto que se les continúe cobrando un servicio que no reciben de manera regular. Aseguraron que la falta de suministro y la distribución limitada de agua mediante pipas ha provocado que algunos usuarios opten por dejar de pagar sus recibos.

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Asimismo, denunciaron que las pipas enviadas por dependencias del gobierno estatal tampoco llegan de forma pareja a todos los habitantes, pues aseguran solo surten a la gente que es afín a su partido político.

Los residentes señalaron que la crisis hídrica en estos sectores se agrava cada vez más, pues mientras persisten las fallas en los pozos, los costos del abastecimiento alternativo continúan aumentando y el apoyo de las autoridades resulta insuficiente para atender la demanda.