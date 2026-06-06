"Negativa tiene otro matiz", dice Galindo sobre Fundadores

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos sugirió que las recientes declaraciones de la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Ariana García Vidal, sobre la imposibilidad de utilizar la Plaza de Fundadores para la transmisión de partidos del Mundial de Futbol podrían responder a un motivo distinto al argumento técnico relacionado con las fallas estructurales del estacionamiento subterráneo.

El edil señaló que el Ayuntamiento ya envió a la dependencia estatal la documentación correspondiente para solicitar autorización para realizar trabajos de apuntalamiento en la plaza, similares a los que se llevaron a cabo durante el Festival San Luis en Primavera.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido una respuesta oficial por escrito y consideró que una declaración pública no sustituye una notificación formal.

Galindo indicó que, ante los señalamientos de la Secretaría de Finanzas, realizará una evaluación final de las actividades programadas para determinar si el apuntalamiento será indispensable.

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No obstante, enfatizó que no pondrá en riesgo a los asistentes y adelantó que el próximo lunes tomará una decisión definitiva sobre la realización de los eventos mundialistas previstos en ese espacio.

El presidente municipal también cuestionó que la misma administración estatal haya solicitado recientemente el uso de la Plaza de Fundadores para actividades de la celebración del Xantolo y otros eventos masivos. Afirmó que dichas peticiones fueron realizadas mediante oficio y ya cuentan con la autorización municipal correspondiente.

"Si es la regla, que se aplique para todos hasta que se arregle la Plaza de Fundadores; si no, voy a interpretar que la negativa tiene otro matiz", expresó el alcalde, quien descartó hablar de un ataque político directo, aunque sostuvo que podría existir una intención de impedir la realización de los eventos organizados por el Ayuntamiento en ese espacio público.

Galindo agregó que espera "reciprocidad administrativa" por parte del Gobierno del Estado para permitir el apuntalamiento de la plaza y llevar a cabo las transmisiones de los partidos del Mundial.

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Recordó además que la presidenta de México ha respaldado la instalación de pantallas en plazas públicas para acercar los encuentros a la población, especialmente porque varios de ellos no estarán disponibles en televisión abierta. "¿Por qué nos van a limitar a hacerlo acá? Además nosotros vamos a pagar todo", cuestionó.