Admite Bienestar adeudos con personal de "Salud Casa por Casa"

Guillermo Morales, delegado local se disculpó por incumplimiento de pagos

Por Rubén Pacheco

Febrero 04, 2026 10:25 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La delegación de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, reconoció que mantiene un adeudo con personal de enfermería del programa "Salud Casa por Casa", y aunque prometió que, en próximas fechas resolverá la omisión, no precisó cuándo saldará los pagos.

En conferencia de prensa para abordar la cobertura de diferentes esquema asistencialistas, Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar, admitió que el problema no es generalizado, sino que afecta a 10 trabajadores.

Justificó el incumplimiento del salario, porque se les pagaba en un sistema y se migró a otro para darle mayor celeridad, ya que el primero era más lento.

Sin embargo, cuando se incorporaron a "Casa por Casa" procedió la migración administrativa, y no se trasladó la base de datos quedándose en el anterior sistema, situación que no fue detectada -por tres meses-, añadió.

Aseveró que la delegación cubrirá los pendientes de manera retroactiva, una vez actualizada la sistematización de las y los 10 trabajadores de enfermería.

"Sí fue un problema que se debió haber detectado. Ya hablé con ellos y les ofrecí una disculpa porque eso sucedió, pero ya quedamos que el lunes nos volvemos a juntar para que ya tenga precisamente la fecha en que les vamos a pagar", manifestó.

Dejan sin salarios a personal de enfermería

La Secretaría del Bienestar suma tres meses sin pagar salario de trabajadores del programa "Casa por Casa"

