Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital
Autoridades recomiendan manejar con precaución y anticipar traslados
Autoridades de vialidad reportaron una afluencia vehicular de consideración en las principales vialidades de los cuadrantes oriente y centro de la capital potosina, por lo que recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y salir con mayor anticipación hacia sus destinos.
De acuerdo con el reporte más reciente, el cuadrante norte presenta hasta el momento circulación constante y fluida, aunque se mantiene bajo vigilancia ante un posible incremento del tránsito.
En tanto, los cuadrantes poniente y sur registran un avance moderado, con un aumento gradual en el aforo vehicular conforme avanza la jornada.
Las autoridades exhortaron a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras riesgosas y considerar rutas alternas para reducir tiempos de traslado.
