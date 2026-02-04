logo pulso
SLP

Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital

Autoridades recomiendan manejar con precaución y anticipar traslados

Por Redacción

Febrero 04, 2026 08:12 a.m.
A
Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital

Autoridades de vialidad reportaron una afluencia vehicular de consideración en las principales vialidades de los cuadrantes oriente y centro de la capital potosina, por lo que recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y salir con mayor anticipación hacia sus destinos.

De acuerdo con el reporte más reciente, el cuadrante norte presenta hasta el momento circulación constante y fluida, aunque se mantiene bajo vigilancia ante un posible incremento del tránsito.

En tanto, los cuadrantes poniente y sur registran un avance moderado, con un aumento gradual en el aforo vehicular conforme avanza la jornada.

Las autoridades exhortaron a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras riesgosas y considerar rutas alternas para reducir tiempos de traslado.

SLP

Redacción

Autoridades recomiendan manejar con precaución y anticipar traslados

SLP

Redacción

Protección Civil prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones del estado

SLP

Redacción

La organización ambiental anunció que impugnará la resolución para que se revise el fondo del caso

SLP

Ana Paula Vázquez