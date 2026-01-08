logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Admite Sedarh crisis en el campo potosino

Achaca a sequía, bajos precios de venta y a retiro de apoyos de la Federación

Por Ana Paula Vázquez

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Admite Sedarh crisis en el campo potosino

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) reconoció que el campo potosino enfrenta un escenario adverso marcado por bajos precios de granos, afectaciones por sequía y la falta de apoyos federales canalizados a los gobiernos estatales, situación que ha generado inconformidad entre productores y manifestaciones en distintas regiones.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, explicó que el gobierno federal dejó de firmar convenios con el estado para la entrega de recursos al sector agrícola, esquema que anteriormente permitía bajar apoyos de manera coordinada. Actualmente, señaló, la Federación optó por entregar directamente los insumos a los productores, sin intervención del gobierno estatal, decisión sobre la cual el gobierno estatal no tiene control.

El secretario advirtió que "el rezago no se limita a una región específica, sino que se presenta en todo el estado y a nivel nacional".

Respecto a las acciones para este año, el entrevistado detalló que la Sedarh mantiene convenios con los ayuntamientos para definir apoyos según las necesidades de cada región. Señaló que los 59 municipios han sido convocados y que las principales solicitudes se concentran en tractores, implementos agrícolas y equipamiento, mientras que en zonas como el Altiplano, en años recientes, la demanda se enfocó en pipas de agua por la escasez del recurso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, Díaz Salinas indicó que, en caso de nuevas manifestaciones del sector agrícola, el gobierno estatal mantendrá una política de atención directa a los productores, como ocurrió anteriormente con reclamos relacionados con el suministro de energía eléctrica, el precio del maíz y las concesiones de agua, temas que, reconoció, siguen representando un pendiente para el campo de la entidad.

LEA TAMBIÉN

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

La Asociación Ganadera Local informa sobre la preocupante infección de gusano barrenador en ganado en la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reconstruirán calle Mier y Terán en la zona centro
Reconstruirán calle Mier y Terán en la zona centro

Reconstruirán calle Mier y Terán en la zona centro

SLP

Martín Rodríguez

Presenta un notable deterioró con el transcurso de los años

Gallardo y Galindo acuerdan obras viales conjuntas
Gallardo y Galindo acuerdan obras viales conjuntas

Gallardo y Galindo acuerdan obras viales conjuntas

SLP

Martín Rodríguez

Gobierno estatal y Ayuntamiento alistan proyectos conjuntos de infraestructura mayor

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperaturas en SLP
Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperaturas en SLP

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperaturas en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte mínimas de hasta 7 grados y emite recomendaciones preventivas

Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en SL
Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en SL

Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en SL

SLP

Redacción

Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en SL