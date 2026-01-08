Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en SL

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento cerró el año anterior con una recaudación propia cercana a los mil 100 millones de pesos, lo que refleja la confianza ciudadana y el buen manejo de los recursos públicos.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó que este fortalecimiento financiero es resultado de una administración responsable, a finanzas sanas y de la aprobación de la Ley de Ingresos en los términos propuestos, lo que brindará mayor solidez económica a la capital potosina.

Dijo que para este 2026, la expectativa es alcanzar entre 1 mil 200 y 1 mil 300 millones de pesos en ingresos propios, lo que permitiría cerrar el ejercicio fiscal con un presupuesto total superior a los 4 mil millones de pesos.

Indicó que estos recursos se reflejarán directamente en obras, acciones y grandes resultados para la ciudad, especialmente en rubros prioritarios como infraestructura, seguridad, movilidad y servicios públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí