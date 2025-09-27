Admite Seduvop parón en ampliación del bulevar Río Santiago
La obra reporta hasta el momento un avance de entre 45 y 50 por ciento.
Entre febrero y septiembre del 2025, se estancaron los avances en las obras de ampliación del bulevar río Santiago, según información de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
El 18 de febrero, la dependencia estatal informó que la intervención registraba un progreso del 45 por ciento con reportes semanales y supervisiones continuas, cuyas labores se centran en la apertura de carriles e inicio de introducción del dren central como parte del sistema hidráulico.
Ahora, a casi siete meses después de ese informe, Leticia Vargas Tinajero, titular de la Seduvop, actualizó el reporte reconoció que la obra reporta hasta el momento un avance de entre 45 y 50 por ciento.
Exteriorizó que la construcción se dividirá en etapas, porque primero se busca concluir el colector pluvial para que el agua fluya por el mismo, y con ello, progresar con mayor celeridad.
En entrevista, precisó que el proyecto incluye accesos de ascenso u descenso, cárcamos y otros trabajos complementarios.
El planteamiento consiste en que dicha vialidad se extienda hasta la localidad de Palma de la Cruz, localizada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y de ahí salga hasta la carretera federal 57.
