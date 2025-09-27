logo pulso
"Reunión no significa reconciliación con Galindo", dice Sara Rocha

La diputada centró su mensaje en el respaldo al líder nacional Alejandro Moreno

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 27, 2025 12:31 p.m.
A
La lideresa estatal del PRI, Sara Rocha Medina, confirmó que la reunión en la que se le ve acompañada del alcalde Enrique Galindo Ceballos fue convocada por el líder nacional del partido, Alejandro Moreno. Según Rocha, el encuentro se desarrolló en un ambiente institucional y cordial. 

"Tuvimos efectivamente una reunión muy amena y ahí vamos platicando", señaló, añadiendo que el objetivo principal fue la suma de voluntades para fortalecer al PRI a nivel nacional.

La dirigente aclaró que la reunión no implica necesariamente un inicio de reconciliación con Galindo Ceballos, quien apareció en una fotografía junto a ella y Moreno. "No sabría decirte si es el inicio de una reconciliación, pero lo que nos dijo muy claro el líder es el tema importante de la suma de voluntades para fortalecer el PRI nacional", explicó.

En relación con procesos internos del partido, como la posible expulsión de Galindo como militante, Rocha Medina indicó que dichos temas no se abordaron durante la reunión, aunque aseguró que el Comité continuará trabajando en definir la situación. Asimismo, negó que se hayan discutido cuestiones de campañas o candidaturas. "No tocamos ningún tema de campañas y mucho menos de candidatos", puntualizó.

Acerca de la relación del PRI con el alcalde, la dirigente centró su mensaje en el respaldo al líder nacional y a la institucionalidad del partido. "En favor de Alito, que es nuestro líder nacional, a quien le reconocemos el gran trabajo que está haciendo, en favor de nuestro partido, de la institucionalidad de nuestro partido, y en la suma de voluntades. Así como él viene hoy a sumarle a nuestro partido, todos los que quieran son bienvenidos", indicó.

A pesar del acercamiento institucional, Rocha Medina enfatizó que continuará ejerciendo la crítica a los gobiernos cuando sea necesario, incluido el de la capital potosina. "Sí, es necesario, claro que sí. Critico a todos los gobiernos siempre que sea necesario", concluyó.

