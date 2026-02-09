Adultos mayores, fuera del mundo digital: diputada propone cambiar la ley

La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de las Personas Adultas Mayores para garantizar que este sector de la población pueda acceder a las nuevas tecnologías mediante educación y capacitación.

La propuesta plantea que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, diseñe y ofrezca cursos de educación básica, informática y alfabetización digitaldirigidos específicamente a personas adultas mayores.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que cada vez más trámites y servicios se realizan a través de plataformas digitales, como pagos, registros, citas médicas o solicitudes de apoyo, lo que representa una dificultad para quienes crecieron sin computadoras o teléfonos inteligentes.

Ruelas Gaitán subrayó que, en la mayoría de los casos, no se trata de falta de interés, sino de falta de oportunidades para aprender. Indicó que muchas personas adultas mayores desean utilizar un celular, enviar mensajes, realizar trámites o consultar información, pero no saben por dónde empezar ni a quién acudir.

La iniciativa establece que el acceso a la educación y a la tecnología no debe depender de la edad, con el objetivo de fortalecer la autonomía, facilitar el acceso a servicios y permitir el ejercicio pleno de derechos en un entorno cada vez más digital.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.