Madrugadas frías y tardes soleadas en San Luis Potosí
Protección Civil pide precaución pese al clima templado durante el día
Aunque el frente frío número 33 ingresó al estado desde hace varios días, sus efectos se concentran principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, mientras que por las tardes se mantiene un ambiente soleado y más templado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
De acuerdo con el reporte, se registran temperaturas máximas de hasta 24 grados en la zona centro y 28 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descienden hasta los 2 grados en la zona centro y 4 grados en el Altiplano, sobre todo al amanecer.
Ante este contraste térmico, Protección Civil recomendó a la población no confiarse del clima cálido durante el día, ya que el mayor riesgo se presenta por la noche y en las madrugadas.
Entre las medidas preventivas se encuentra abrigarse adecuadamente, especialmente al salir temprano de casa, revisar calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua ante posibles descensos bruscos de temperatura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En materia de salud, se exhorta a mantener una buena hidratación, consumir frutas ricas en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
no te pierdas estas noticias
Madrugadas frías y tardes soleadas en San Luis Potosí
Redacción
Protección Civil pide precaución pese al clima templado durante el día
Llegan a la universidad 31% de los estudiantes
Samuel Moreno
En el paso de la secundaria a la preparatoria, una gran parte deserta
Prevalecen delitos patrimoniales en SL
Samuel Moreno
La tendencia ha ido a la baja, pero aún hay casos