Madrugadas frías y tardes soleadas en San Luis Potosí

Aunque el frente frío número 33 ingresó al estado desde hace varios días, sus efectos se concentran principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, mientras que por las tardes se mantiene un ambiente soleado y más templado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte, se registran temperaturas máximas de hasta 24 grados en la zona centro y 28 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descienden hasta los 2 grados en la zona centro y 4 grados en el Altiplano, sobre todo al amanecer.

Ante este contraste térmico, Protección Civil recomendó a la población no confiarse del clima cálido durante el día, ya que el mayor riesgo se presenta por la noche y en las madrugadas.

Entre las medidas preventivas se encuentra abrigarse adecuadamente, especialmente al salir temprano de casa, revisar calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua ante posibles descensos bruscos de temperatura.

En materia de salud, se exhorta a mantener una buena hidratación, consumir frutas ricas en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.