Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, advirtió que la propuesta que se analiza en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para establecer topes al incremento anual de las rentas podría generar efectos adversos en el mercado inmobiliario si no se diseña con cuidado.

El funcionario señaló que, en su opinión, el comportamiento de las rentas responde principalmente a la oferta y la demanda. "Yo creo en el mercado", expresó, al considerar que una regulación rígida podría alterar los incentivos para invertir en vivienda en renta, tanto en la capital potosina como en zonas específicas como la avenida Venustiano Carranza.

Flores Navarro recordó que en otras ciudades del país se han aplicado esquemas de control de rentas con resultados problemáticos. Mencionó el caso de la Ciudad de México, donde en el pasado se implementaron congelamientos que, dijo, derivaron en el deterioro de edificios al desincentivar el mantenimiento y la inversión.

Si bien reconoció que actualmente muchos contratos ya contemplan aumentos vinculados a la inflación, advirtió que una regulación más estricta podría frenar nuevos desarrollos. "Esperemos que no desmotive la inversión", apuntó, al señalar que una menor construcción de vivienda podría reducir la oferta disponible y, en consecuencia, encarecer los inmuebles antes incluso de que salgan al mercado de renta.

