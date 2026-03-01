logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

Una regulación estricta podría reducir la oferta y encarecer los inmuebles en San Luis Potosí.

Por Rolando Morales

Marzo 01, 2026 10:30 a.m.
A
Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, advirtió que la propuesta que se analiza en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para establecer topes al incremento anual de las rentas podría generar efectos adversos en el mercado inmobiliario si no se diseña con cuidado.

El funcionario señaló que, en su opinión, el comportamiento de las rentas responde principalmente a la oferta y la demanda. "Yo creo en el mercado", expresó, al considerar que una regulación rígida podría alterar los incentivos para invertir en vivienda en renta, tanto en la capital potosina como en zonas específicas como la avenida Venustiano Carranza.

Flores Navarro recordó que en otras ciudades del país se han aplicado esquemas de control de rentas con resultados problemáticos. Mencionó el caso de la Ciudad de México, donde en el pasado se implementaron congelamientos que, dijo, derivaron en el deterioro de edificios al desincentivar el mantenimiento y la inversión.

Si bien reconoció que actualmente muchos contratos ya contemplan aumentos vinculados a la inflación, advirtió que una regulación más estricta podría frenar nuevos desarrollos. "Esperemos que no desmotive la inversión", apuntó, al señalar que una menor construcción de vivienda podría reducir la oferta disponible y, en consecuencia, encarecer los inmuebles antes incluso de que salgan al mercado de renta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas
Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

SLP

Rolando Morales

Una regulación estricta podría reducir la oferta y encarecer los inmuebles en San Luis Potosí.

Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso
Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso

Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso

SLP

Redacción

El Ejecutivo reportó su entrega dentro del plazo legal.

Lleva Pensiones revista anual a las regiones
Lleva Pensiones revista anual a las regiones

Lleva Pensiones revista anual a las regiones

SLP

Luis Manuel Gil Ojeda

Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.

Activan operativo vial por carrera atlética en la capital
Activan operativo vial por carrera atlética en la capital

Activan operativo vial por carrera atlética en la capital

SLP

Redacción

La SSPC activó operativo por la carrera "Corro, vuelo, me divierto".