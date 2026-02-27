logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten por más de 34°C en zona media y huasteca

En zona centro también se registrarán hasta 29°C

Por Pulso Online

Febrero 27, 2026 11:48 a.m.
A
Advierten por más de 34°C en zona media y huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que habrá temperaturas calurosas por la tarde, aunque con probabilidad de heladas principalmente por la mañana en sierras de las zonas Centro y Altiplano.

El Frente frío número 37 mantiene temperaturas muy frescas a frías por las mañanas, con temperaturas calurosas por la tarde y vientos por la tarde/noche.

Se alertó por condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios, centros de reciclaje.

Recomendó mantenerse informado por medios oficiales e institucionales sobre cualquier emergencia y llamar al 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Combaten incendio en basurero ilegal de la delegación La Pila

Se quemaron deshechos industriales pero por suerte no hubo tragedias humanas

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Último día para que entes obligados entreguen Cuentas Públicas 2025
Último día para que entes obligados entreguen Cuentas Públicas 2025

Último día para que entes obligados entreguen Cuentas Públicas 2025

SLP

Redacción

La ley establece penas de prisión y multas para funcionarios que no cumplan: IFSE

Clausuran seis pozos por huachicol
Clausuran seis pozos por huachicol

Clausuran seis pozos por huachicol

SLP

Martín Rodríguez

Van por extinción de concesiones en Mexquitic, Villa Hidalgo y Soledad.

Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes
Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes

Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes

SLP

Pulso Online

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado

Con reforma electoral, riesgo de sobrerrepresentación: académico
Con reforma electoral, riesgo de sobrerrepresentación: académico

Con reforma electoral, riesgo de sobrerrepresentación: académico

SLP

Ana Paula Vázquez

La iniciativa plantea asignar 100 diputaciones por primera minoría y listas abiertas, lo que podría favorecer a Morena