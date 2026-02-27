Advierten por más de 34°C en zona media y huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que habrá temperaturas calurosas por la tarde, aunque con probabilidad de heladas principalmente por la mañana en sierras de las zonas Centro y Altiplano.

El Frente frío número 37 mantiene temperaturas muy frescas a frías por las mañanas, con temperaturas calurosas por la tarde y vientos por la tarde/noche.

Se alertó por condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios, centros de reciclaje.

Recomendó mantenerse informado por medios oficiales e institucionales sobre cualquier emergencia y llamar al 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí