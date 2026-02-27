Advierten por más de 34°C en zona media y huasteca
En zona centro también se registrarán hasta 29°C
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que habrá temperaturas calurosas por la tarde, aunque con probabilidad de heladas principalmente por la mañana en sierras de las zonas Centro y Altiplano.
El Frente frío número 37 mantiene temperaturas muy frescas a frías por las mañanas, con temperaturas calurosas por la tarde y vientos por la tarde/noche.
Se alertó por condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios, centros de reciclaje.
Recomendó mantenerse informado por medios oficiales e institucionales sobre cualquier emergencia y llamar al 911.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Combaten incendio en basurero ilegal de la delegación La Pila
Se quemaron deshechos industriales pero por suerte no hubo tragedias humanas
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Último día para que entes obligados entreguen Cuentas Públicas 2025
Redacción
La ley establece penas de prisión y multas para funcionarios que no cumplan: IFSE
Clausuran seis pozos por huachicol
Martín Rodríguez
Van por extinción de concesiones en Mexquitic, Villa Hidalgo y Soledad.
Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes
Pulso Online
El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado