Advierten por mínimas de 0°C en zona centro y altiplano
La CEPC informó sobre el pronóstico climático en las cuatro regiones de San Luis Potosí
La Coordinación Estatal de Protección Civil compartió el pronóstico climático para San Luis Potosí este lunes.
Señaló que el Frente frío 29, traerá heladas por bajas temperaturas por la mañana y noche.
- Temperaturas Máximas: De 21ºC en zona centro y de 21°C en zona huasteca.
- Temperaturas Mínimas: 0°C en zona centro y 0°C en zona altiplano.
Recomendaciones:
En Casa:
- Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
- Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
- Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
- Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
- Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Refuerza la CEPC acciones de atención en el Altiplano
Ante el descenso marcado de temperaturas ocasionado por el frente frío número 27 y la masa de aire ártico que lo acompaña, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reforzó las acciones de pr...
