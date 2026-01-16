Se esperan mínimas de 2°C en zona centro y altiplano: CEPC
Ante las bajas temperaturas, Protección Civil brinda consejos para protegerse
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este viernes en San Luis Potosí.
Indicó que el Frente frío 29, seguirá provocando heladas por bajas temperaturas por la mañana y noche:
Temperaturas Máximas: De 22º en zona centro; de 26° en zona huasteca.
Temperaturas Mínimas: 02° en zona centro y 02° zona altiplano.
Recomendaciones:
En Casa:
-Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
-Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
-Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
-Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
-Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
-Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP
Lluvias en sierras y mínimas de hasta 3 grados en la zona centro
