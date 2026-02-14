logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34

Protección Civil alerta por posibles daños y cortes de energía

Por Redacción

Febrero 14, 2026 08:00 a.m.
A
Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34

El Frente Frío 34, que ingresó desde hace varios días y se mantiene vigente en territorio potosino, está generando vientos superiores a los 40 kilómetros por hora, advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí.

Aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la zona centro y hasta 35 en la Huasteca, el riesgo principal no está en el calor, sino en las rachas intensas de viento, que podrían provocar caída de objetos, daños en estructuras ligeras y posibles interrupciones en el suministro eléctrico. Las mínimas se prevén de 9 grados en la zona centro y 8 en el Altiplano.

Ante este escenario, la autoridad pidió asegurar láminas, tinacos, antenas y cualquier objeto suelto en azoteas, además de retirar macetas o muebles ligeros que puedan desprenderse. También recomendó cerrar y reforzar puertas y ventanas, así como evitar cables o extensiones expuestas a la fricción o al agua. Se sugiere contar con linterna, batería externa y radio en caso de cortes de energía.

Para quienes circulan en vehículo, se exhortó a reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas y puentes, y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A peatones, se les pidió no transitar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables, y reportar cualquier línea caída sin intentar acercarse.

LEA TAMBIÉN

Clima estable y caluroso en la mayor parte del país: SMN

Frente frío 34 genera chubascos en Baja California y viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC
Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Asegura que la iniciativa privada no sufrirá impacto por la reforma aprobada

Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP
Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP

Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP

SLP

Rolando Morales

Según estudios, hay evidencia de la traza de una falla secundaria asociada a la "falla del Aeropuerto"

Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34
Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34

Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34

SLP

Redacción

Protección Civil alerta por posibles daños y cortes de energía

Corren a parejas por actos indebidos en los Tangamanga
Corren a parejas por actos indebidos en los Tangamanga

Corren a parejas por actos indebidos en los Tangamanga

SLP

Rubén Pacheco

Habra mayor vigilancia para este 14 de febrero, señala Cecurt