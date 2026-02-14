Advierten por vientos de hasta 60 km/h por el Frente 34
Protección Civil alerta por posibles daños y cortes de energía
El Frente Frío 34, que ingresó desde hace varios días y se mantiene vigente en territorio potosino, está generando vientos superiores a los 40 kilómetros por hora, advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí.
Aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la zona centro y hasta 35 en la Huasteca, el riesgo principal no está en el calor, sino en las rachas intensas de viento, que podrían provocar caída de objetos, daños en estructuras ligeras y posibles interrupciones en el suministro eléctrico. Las mínimas se prevén de 9 grados en la zona centro y 8 en el Altiplano.
Ante este escenario, la autoridad pidió asegurar láminas, tinacos, antenas y cualquier objeto suelto en azoteas, además de retirar macetas o muebles ligeros que puedan desprenderse. También recomendó cerrar y reforzar puertas y ventanas, así como evitar cables o extensiones expuestas a la fricción o al agua. Se sugiere contar con linterna, batería externa y radio en caso de cortes de energía.
Para quienes circulan en vehículo, se exhortó a reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas y puentes, y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.
A peatones, se les pidió no transitar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables, y reportar cualquier línea caída sin intentar acercarse.
Clima estable y caluroso en la mayor parte del país: SMN
Frente frío 34 genera chubascos en Baja California y viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec.
