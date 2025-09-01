Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

Un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como José 'N', fue denunciado por su expareja tras presuntamente golpearla, insultarla y provocarle una herida que requirió sutura, en hechos ocurridos la madrugada del 17 de agosto en la capital potosina.

Según la denuncia en poder de este medio e interpuesta en la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la mujer de nombre Elizabeth relató que ambos regresaban de un concierto cuando, al llegar al domicilio del agente en la colonia La Victoria, éste inició una discusión.

La mujer señaló que el funcionario le lanzó las llaves al rostro, la agredió físicamente y le dio una brutal patada que le ocasionó una lesión en la pierna, la cual, tuvo que ser cerrada con puntos de sutura.

Elizabeth declaró que quedó con el rostro inflamado e imposibilitada para conducir. “Ayúdame, no voy a poder manejar, traigo toda la cara hinchada”, dijo en medio de la agresión. En la denuncia se asienta que el agente la empujó contra la reja y le gritó: “Te odio, no te quiero volver a ver en mi vida, eres una pin... coda”, antes de que ella lograra escapar.

La víctima solicitó medidas de protección urgentes y pidió el auxilio inmediato de la policía en caso de sentirse en riesgo, pues teme represalias al tratarse de un funcionario en activo de la propia Fiscalía. Además, solicitó que cualquier notificación se le haga en su centro de trabajo, ya que rara vez se encuentra en su domicilio.

Pese a la gravedad de la denuncia, el proceso permanece detenido y no se ha informado si el agente ha sido suspendido de sus funciones o sujeto a medidas cautelares.