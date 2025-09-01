logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

La víctima solicitó medidas de protección urgentes y auxilio en caso de sentirse en riesgo

Por PULSO

Septiembre 01, 2025 02:33 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como José 'N', fue denunciado por su expareja tras presuntamente golpearla, insultarla y provocarle una herida que requirió sutura, en hechos ocurridos la madrugada del 17 de agosto en la capital potosina.

Según la denuncia en poder de este medio e interpuesta en la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la mujer de nombre Elizabeth relató que ambos regresaban de un concierto cuando, al llegar al domicilio del agente en la colonia La Victoria, éste inició una discusión.

La mujer señaló que el funcionario le lanzó las llaves al rostro, la agredió físicamente y le dio una brutal patada que le ocasionó una lesión en la pierna, la cual, tuvo que ser cerrada con puntos de sutura.

Elizabeth declaró que quedó con el rostro inflamado e imposibilitada para conducir. “Ayúdame, no voy a poder manejar, traigo toda la cara hinchada”, dijo en medio de la agresión. En la denuncia se asienta que el agente la empujó contra la reja y le gritó: “Te odio, no te quiero volver a ver en mi vida, eres una pin... coda”, antes de que ella lograra escapar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Especial 

La víctima solicitó medidas de protección urgentes y pidió el auxilio inmediato de la policía en caso de sentirse en riesgo, pues teme represalias al tratarse de un funcionario en activo de la propia Fiscalía. Además, solicitó que cualquier notificación se le haga en su centro de trabajo, ya que rara vez se encuentra en su domicilio.

Pese a la gravedad de la denuncia, el proceso permanece detenido y no se ha informado si el agente ha sido suspendido de sus funciones o sujeto a medidas cautelares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja
Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

SLP

PULSO

La víctima solicitó medidas de protección urgentes y auxilio en caso de sentirse en riesgo

Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar
Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar

Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar

SLP

Rubén Pacheco

El director general informó que se enviarán correcciones a los planteles educativos

Muertes fetales van a la baja: Ssa
Muertes fetales van a la baja: Ssa

Muertes fetales van a la baja: Ssa

SLP

Rubén Pacheco

Así lo afirmó Leticia Mariana Gómez Ordaz

Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE
Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

SLP

Redacción

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo “Juventud 2025”.