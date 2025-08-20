Al alza, casos de ansiedad y depresión en el HC

El doctor Mauricio Arnulfo Torres Vidales, médico psiquiatra adscrito al Hospital Central, señaló que se atienden cerca de 10 casos diarios de ansiedad o depresión, así como intentos de suicidio con casos de reincidencia.

Afirmó que tanto la ansiedad como la depresión son de los padecimientos más comunes en su atención, sin embargo, detalló que a menudo existen otros trastornos de fondo, tales como Trastorno por Déficit de Atención (TDA) el cual comienza desde la infancia y puede asociarse a conductas de riesgo y adicciones.

Puntualizó que el grupo de población más afectada son los jóvenes de entre 15 y 25 años; sin embargo, los adultos mayores presentan un mayor riesgo de depresión severa y suicidio. Detalló que aunado a los 10 casos diarios que se atienden por ansiedad y depresión, se registran cerca de dos intentos de suicidio por personas que llegan a las zonas de urgencias, aunque reconoció que al mes sí registran por lo menos un caso de suicidio consumado.

Explicó el médico que la salud mental se ve afectada por procesos del neurodesarrollo como la poda neuronal, aunado al entorno familiar y social.

Añadió que son las mujeres las que más acuden a las instancias correspondientes por el tratamiento adecuado, lo que demuestra una mayor conciencia y la salud, mientras que los hombres son menos propensos a buscar ayuda, por factores como el machismo.