Al alza, extorsión y homicidios en la capital potosina

Hasta el primer trimestre del presente año, pese a una tendencia a la baja general, la capital potosina registró incrementos considerables en los delitos de homicidio culposo y extorsión, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

San Luis Potosí registra aumento en homicidio culposo y extorsión

De enero a marzo del 2026, el municipio de San Luis Potosí ha registrado un total de 6 mil 373 carpetas de investigación derivado de diversos delitos, esto implica una disminución del 13.9 por ciento con respecto a los 7 mil 407 casos registrados en el primer trimestre del 2025.

Casos de trata de personas y feminicidio en San Luis Potosí

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Sin embargo pese a este panorama general, la capital potosina registró en los primeros tres meses del año un acumulado de 14 homicidios culposos, contra los 8 casos registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que implica una tasa de 1.5 casos por cada 100 mil habitantes.

De igual forma los casos de extorsión registraron un acumulado de 21 casos en el primer trimestre del año, lo que equivale a un incremento anual del 31.2% comparado con los 16 casos registrados en el mismo periodo del 2025 y a su vez representa una tasa de 2.33 casos por cada 100 mil habitantes.

También se registraron 2 casos de trata de personas, mientras que en 2025 no se registraron casos de este delito, así como un feminicidio, la misma cifra registrada en el mismo lapso del año pasado.