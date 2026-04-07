Al alza, horas perdidas por tráfico en SLP

Hasta el 2025, los habitantes del municipio de San Luis Potosí pierden al año un total de 30 horas por tráfico vehicular en la capital potosina, de acuerdo con la información de la consultora estadounidense Inrix.

Informe Inrix revela aumento de horas perdidas por tráfico

Según los datos del Informe Inrix 2025 Global Traffic Scorecard realizado por la mencionada consultora, la capital del estado se encuentra en el puesto 10 a nivel nacional de las ciudades que mayor tiempo pierden por congestiones de tráfico, tan solo por debajo de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cuernavaca, Toluca, Reynosa, Culiacán y Mérida.

Cabe resaltar que del 2023 al 2025 se incrementó la cantidad de horas que se pierden al año por congestiones vehiculares en la capital potosina, pues en 2023 fueron 20 horas, en 2024 22 horas y el año pasado ascendió hasta una pérdida 30 horas por el tráfico vehicular.

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Velocidades máximas y movilidad en horas pico

De forma específica, en la capital potosina las velocidades máximas registradas en la ciudad en las horas pico matutinas y vespertinas fue de 41.84 kilómetros por hora, mientras que en el caso de las velocidades fuera de la hora pico, que se refiere al punto más bajo en los periodos de tiempo de viaje de la mañana y la tarde se registró 51.50 kilómetros por hora.

Mientras que para las velocidades de la última milla, la cual corresponde a los viajes a menos de una milla del centro de la ciudad, la velocidad máxima registrada el año pasado fue de 27.3 kilómetros por hora.

Según datos del Plan de Desarrollo Municipal, cada año se suman entre 20 mil y 40 mil vehículos al parque vehicular de San Luis Potosí, que entre 2015 y 2023 creció 39.4 por ciento hasta alcanzar 676 mil 42 unidades. De este total, 430 mil 400 son automóviles, 2 mil 600 camiones de pasajeros, 132 mil 400 camiones y camionetas de carga, y 110 mil motocicletas.

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El Instituto Municipal de Planeación también reportó que en 2024 un total de 386 mil 559 personas se trasladan diariamente a sus trabajos; de ellas, el 60.9 por ciento utiliza vehículo particular, el 23.6 por ciento transporte público, el 11.7 por ciento camina y el 6.7 por ciento se mueve en bicicleta.