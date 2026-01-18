Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento tiene identificadas alrededor de 300 calles que nunca han sido pavimentadas y que, además, carecen de servicios básicos como drenaje, tomas de agua, banquetas o alumbrado público.

Entrevistado sobre los programas de mejoramiento urbano y la coordinación con otras instancias de gobierno, el edil señaló que toda acción que sume infraestructura y rehabilitación a la ciudad es positiva, aunque aclaró que el municipio tiene su propio mecanismo para definir prioridades.

Explicó que la mayoría de las obras en colonias se determinan a través del Consejo de Desarrollo Social Municipal, donde las juntas de participación ciudadana proponen las calles que requieren atención. Posteriormente, estas solicitudes se revisan en el consejo y se distribuyen los recursos, principalmente de origen federal.

Galindo Ceballos recordó que el año pasado se cerró con alrededor de 115 obras de este tipo y que para este año se espera superar esa cifra, además de continuar con proyectos de mayor escala. Indicó que la planeación se basa en lo que la propia ciudadanía va marcando como prioridad.

Sobre las calles sin pavimento, detalló que el diagnóstico municipal arroja unas 300 vialidades en condiciones críticas, muchas de ellas sin asfalto, sin drenaje y sin servicios básicos. Añadió que asfaltar una calle es relativamente sencillo, pero que lo más costoso es corregir o instalar la infraestructura subterránea, como drenajes y tomas de agua.

Puso como ejemplo la calle Durango, donde inicialmente solo se tenía contemplado pavimentar, pero al iniciar los trabajos se detectaron fallas en el drenaje, lo que obligó a una intervención integral de la vialidad.

El alcalde explicó que la prioridad la definen las juntas de participación y las peticiones que recibe en sus recorridos por las colonias, además de considerar el tiempo que cada calle lleva en lista de espera. Señaló que durante 2025 su criterio principal ha sido atender primero las calles que no tienen ningún tipo de pavimento ni servicios.

Indicó que el objetivo es intervenir vialidades que han permanecido por años en el abandono, donde no solo falta el asfalto, sino también servicios básicos, lo que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes.

Aunque no precisó cuántas colonias se encuentran en esta situación, mencionó que existen casos incluso en zonas consolidadas, donde solo una calle quedó sin pavimentar.