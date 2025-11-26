Alerta del SMN por lluvias fuertes en SLP

Para este jueves se pronostican lluvias intensas en regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca por el desplazamiento del frente frío 16 y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México. En estas zonas podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros durante el día, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el informe diario del Servicio, el órgano explicó que también se esperan lluvias muy fuertes en áreas de San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas, donde las precipitaciones podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y corrientes superficiales.

Para la Mixteca poblana, el Sotavento veracruzano, Tabasco y Querétaro, el pronóstico indica lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas de viento.

En total, las lluvias alcanzarán regiones de diez estados del país, con variaciones que van desde chubascos en zonas del centro como Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guanajuato hasta lluvias aisladas en Guerrero, Morelos, Jalisco y Michoacán. En la península de Yucatán también se prevén chubascos dispersos durante la tarde.

El evento de Norte continuará en el istmo y golfo de Tehuantepec con rachas que podrían llegar a 80 kilómetros por hora y oleaje mayor a dos metros. En Tamaulipas y Veracruz los vientos alcanzarán rachas de hasta 60 kilómetros por hora que podrían provocar caída de árboles y estructuras ligeras, por lo que Protección Civil pidió atender las alertas oficiales.

La mañana será fría en zonas altas del norte y centro, con temperaturas que podrían bajar a –10 grados en sierras de Chihuahua y Durango. También se esperan heladas en Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, alertó el SMN.

Las condiciones atmosféricas derivan del frente frío 16 y de una masa de aire polar que refuerza el descenso de temperatura, a esto se suma un canal de baja presión en el golfo de México que favorece el ingreso continuo de humedad hacia el oriente y sureste del país.