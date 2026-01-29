"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible", dice Guajardo

La alianza nacional entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no los vuelve invencibles ni cierra el paso a la oposición en San Luis Potosí, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.

En entrevista, sostuvo que el verdadero mensaje del acuerdo es que la reforma electoral impulsada a nivel federal quedó sin viabilidad.

El diputado señaló que el convenio exhibe las diferencias internas que frenaron temas centrales de la reforma electoral, como la eliminación de las diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, asuntos que generaron posturas encontradas incluso entre los propios aliados de Morena.

Guajardo Barrera rechazó que la unión de Morena, PT y Verde signifique una derrota anticipada para la oposición rumbo a los próximos comicios y afirmó que existen antecedentes en los que esa coalición ha sido derrotada. Señaló que la clave estará en identificar los espacios donde la oposición pueda ser competitiva y comenzar a trabajar desde con organización y presencia territorial.

#SLP | Sobre la renuncia de Aranza Puente al PAN, descartó una crisis interna en el partido.

"Que vayan juntos no quiere decir que sean invencibles. Yo les gané a Morena, Verde y PT juntos. Hay que ver en dónde podemos ser competitivos, pero se les ha podido ganar en otros lados y creo que hay mucho trabajo que hacer y empezar para el 2027", declaro en entrevista.

Sobre la salida de la diputada Aranza del Partido Acción Nacional, el diputado descartó una crisis interna y aseguró que se trata de la única baja registrada, por lo que no se esperan más salidas.

A nivel nacional, este 28 de enero las dirigencias de Morena, PT y PVEM firmaron una declaración conjunta para refrendar su alianza rumbo a las elecciones de 2027, en un contexto marcado por las diferencias que han frenado la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.