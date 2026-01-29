Convocatoria 05: Ayuntamiento de San Luis Potosí
Para suministro de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo
SLP
Tráfico pesado complica la movilidad en la capital
SLP
Redacción
Alameda, Salvador Nava, carretera 57 y avenida Muñoz registran mayor carga vehicular esta mañana
Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas
SLP
Redacción
Fin de semana se prevén temperaturas de hasta –2 grados