Alista la SSPC de la capital la jubilación de 91 elementos

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital inició los trámites para concretar la jubilación de 91 elementos de la corporación que ya cumplieron con los años de servicio requeridos.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, el objetivo es que una parte de los retiros, se formalice durante el último trimestre de este año y que el resto quede concluido en el primer trimestre de 2027.

El funcionario explicó que entre los policías que se encuentran en condiciones de jubilarse hay hombres con 30 años de servicio y mujeres con más de 28 años de trayectoria. Actualmente, la SSPC trabaja con las áreas de Recursos Humanos y Sindicatura del Ayuntamiento para integrar los expedientes y cumplir con los procedimientos administrativos necesarios antes de que los casos sean sometidos a la aprobación del Cabildo.

Villa Gutiérrez señaló que una de las instrucciones del alcalde fue que los elementos se retiren con el grado inmediato superior al que actualmente ostentan, con la finalidad de que obtengan un mejor beneficio económico al momento de recibir su jubilación.

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Respecto al impacto que la salida de 91 policías podría tener en la operatividad de la corporación, el secretario aseguró que existe una estrategia para evitar una disminución en la fuerza policial. Indicó que, de forma paralela al proceso de jubilación, se encuentra en marcha la formación de una nueva generación de cadetes.